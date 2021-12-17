«Фармасинтез» начал выпускать «Спутник Лайт»

К производству «Спутника Лайт» присоединилась еще одна площадка — иркутский «Фармасинтез-Норд». На заводе планируют выпускать около 4 млн доз вакцин в месяц.

На заводе «Фармасинтез-Норд» началось производство однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт», которую разработал Центр им. Гамалеи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Площадка была внесена в регистрационное удостоверение на препарат 16 декабря, уточнили в «Фармасинтезе».

На заводе планируют выпускать около 4 млн доз вакцин в месяц. После насыщения внутреннего рынка «Фармасинтез» переключится на экспорт препарата в страны, где он зарегистрирован, уточнили в компании.

Завод «Фармасинтеза» стал девятым в списке площадок, занимающихся производством «Спутника Лайт». Согласно ГРЛС вакцину могут выпускать «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», «Фармацевтическая фирма «Лекко» (2 площадки), «БиоИнтегратор», «Фармстандарт-УфаВИТА», «Медгамал» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Фото: pharmasyntez.com

Маргарита Грошева

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