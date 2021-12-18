«Яндекс» получил фармлицензию для эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств

«Яндекс.Маркет» получил фармацевтическую лицензию. Это связано с желанием маркетплейса участвовать в эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» получил фармлицензию. Информация об этом размещена в «Едином реестре лицензий» Росздравнадзора, обнаружил «ФВ». Компания также подтвердила получение лицензии.

«Яндекс.Маркет» действительно получил фармацевтическую лицензию, чтобы подготовиться к участию в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Наличие лицензии также может помочь нам в развитии инфраструктуры доставки», — заявили «ФВ» в компании.

В реестре юрлицом, на которое оформлена лицензия, числится ООО «Яндекс». Продажей лекарств на фармрынке при этом занимается ООО «Яндекс.Маркет». Как писал «Интерфакс», в сентябре 2021 года «Яндекс» завершил реорганизацию путем присоединения «Яндекс.Маркета», который был выделен в отдельную компанию в 2016 году, обратно в общую структуру.

О планах маркетплейса получить фармлицензию стало известно еще в июне. Уже тогда в «Яндекс.Маркете» заявляли о желании легитимизировать себя в правовом поле фармы и иметь возможность открывать собственные аптеки.

Фото: пресс-служба «Яндекс.Маркета»

Руслан Мавлиханов

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