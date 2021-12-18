«Нанолек» запустил производство КовиВака

«Нанолек» 17 декабря на заводе в Кировской области начал выпуск вакцины против COVID-19 – КовиВак, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Соответствующие изменения уже отражены в ГРЛС. Ранее препарат производился только на одной площадке – в самом Центре им. М.П. Чумакова. «Нанолек» 17 декабря на заводе в Кировской области начал выпуск вакцины против COVID-19 – КовиВак, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Соответствующие изменения уже отражены в ГРЛС. Ранее препарат производился только на одной площадке – в самом Центре им. М.П. Чумакова.

Трансфер технологии производства КовиВака начался в августе 2021 года. В компании отметили, что обычно эта процедура занимает не менее 12 месяцев, но «Нанолек» уложился в четыре. Инвестиции в проект по производству КовиВака составили 40 млн рублей.

В «Нанолек» заявили, что до конца 2021 года будет произведено 250 тысяч доз вакцины. Всего в год компания планирует выпускать до 10 млн доз препарата. Старт производства вакцины КовиВак на заводе в Кировской области – первый реализованный совместный проект двух будущих резидентов особой экономической зоны «Биополис» (Центра им. М. П. Чумакова и компании «Нанолек»).

Препарат КовиВак зарегистрирован в феврале 2021 года, он стал третьей зарегистрированной в России вакциной против коронавирусной инфекции. Промышленное производство КовиВака в России стартовало в апреле этого года, однако летом возникли проблемы с поставками КовиВака в регионы РФ, связанные с нехваткой производственных мощностей, необходимых для создания вакцины. После этого Центр им. М. П. Чумакова начал модернизацию производства, в связи с чем на некоторое время прекращал выпуск КовиВака. За весь год центр произвел 6 млн доз вакцины.

В сентябре текущего года президент «Нанолека» Владимир Христенко рассказывал, что при трансфере технологии производства КовиВака фармкомпания столкнулась с трудностями, связанными с поставками оборудования.

Фото: bfm.ru

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