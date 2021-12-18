Европейский регулятор рекомендовал применение препарата Pfizer от COVID-19 до официального одобрения

Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) выпустил рекомендации по применению перорального препарата против COVID-19 Paxlovid (PF-07321332 и ритонавир) от Pfizer у взрослых пациентов с высоким риском развития тяжелого течения заболевания. EMA начало оценку данных по препарату, предшествующую подаче заявки на одобрение. Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) выпустил рекомендации по применению перорального препарата против COVID-19 Paxlovid (PF-07321332 и ритонавир) от Pfizer у взрослых пациентов с высоким риском развития тяжелого течения заболевания. EMA начало оценку данных по препарату, предшествующую подаче заявки на одобрение.

Страны Евросоюза могут принять решение о дорегистрационном применении Paxlovid в особой ситуации, в зависимости от показателей по заражению и смертности COVID-19, указали в EMA. Paxlovid следует использовать взрослым с COVID-19, не нуждающимся в дополнительной кислородной поддержке и с повышенным риском развития тяжелого течения заболевания. Препарат нужно назначать как можно скорее после постановки диагноза и не позже пяти дней с момента появления симптомов.

Paxlovid представляет собой две таблетки – PF-07321332 и ритонавир. Их следует принимать вместе два раза в день, курс составляет пять дней.

Рекомендации основаны на промежуточных результатах клинического исследования Paxlovid, показавших, что препарат снижает риск госпитализации и смерти при начале лечения в течение пяти дней после появления симптомов. Из 607 человек, принимавших Paxlovid, были госпитализированы шесть (около 1%), в группе плацебо – 41 из 612 (6,7%). Ни один из пациентов из группы Paxlovid не умер по сравнению с десятью пациентами из группы плацебо.

В начале ноября 2021 года Pfizer заявляла, что Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти на 89%.

EMA оценивает полные данные по препарату в ходе последовательной экспертизы (rolling review) перед подачей заявки на получение разрешения на продажу препарата. В ноябре Pfizer подала заявку на получение разрешения FDA на экстренное применение Paxlovid в США.

Pfizer проводит КИ препарата II-III фаз и в России. Проводятся три исследования: Paxlovid испытывается у негоспитализированных пациентов с симптомами COVID-19 с низким и повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелой формы, а также в качестве средства для постконтактной профилактики коронавирусной инфекции.