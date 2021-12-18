«Фармасинтез» начал выпуск Спутника Лайт

Минздрав РФ 16 декабря внес в регистрационное удостоверение российской однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции Спутник Лайт еще одного производителя – «Фармасинтез-Норд» (входит в ГК «Фармасинтез»). Инвестиции в производство вакцины превысили 2 млрд рублей. Мощность производства составит порядка 4 млн доз вакцины в месяц. Минздрав РФ 16 декабря внес в регистрационное удостоверение российской однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции Спутник Лайт еще одного производителя – «Фармасинтез-Норд» (входит в ГК «Фармасинтез»). Инвестиции в производство вакцины превысили 2 млрд рублей. Мощность производства составит порядка 4 млн доз вакцины в месяц.

Изменения уже отражены в ГРЛС. В «Фармасинтезе» отметили, что после удовлетворения внутренних потребностей в Спутнике Лайт компания планирует начать экспорт вакцины в страны, одобрившие ее применение.

В феврале 2021 года ГК «Фармасинтез» сообщила о завершении строительства второй очереди завода в Санкт-Петербурге («Фармасинтез-Норд»), мощности которого изначально предполагалось задействовать преимущественно под производство Спутника V – первой зарегистрированной в России вакцины от COVID-19.

В этом же году Фонд развития промышленности выдал АО «Фармасинтез-Норд» займ в размере 1 млрд рублей на приобретение оборудования, расходных материалов и сырья для выпуска вакцин Спутник V и Спутник Лайт.

Препарат Спутник Лайт (первый компонент Спутника V) зарегистрирован в России в мае 2021 года. Изначально среди производителей Спутника Лайт в регудостоверении вакцины были заявлены те же предприятия, что выпускают и Спутник V: «Биннофарм», «Генериум», «Лекко», «Фармстандарт-УфаВита», «Биокад и «Р-Фарм».