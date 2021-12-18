«Авивир» вложит 100 млн рублей в производство экспресс-тестов на короновирус в Московской области

Компания «Авивир» намерена запустить в Московской области производство по сборке экспресс-тестов на выявление коронавируса. Предприятие расположится на территории ОЭЗ «Исток» во Фрязино. Инвестиции в запуск на начальном этапе составят 100 млн рублей. Как выяснил Vademecum, в ближайшие месяцы мощность производства экспресс-тестов составит до 1-2 млн штук в месяц. В течение года компания планирует полностью локализовать производство, вплоть до изготовления тестов только из российских компонентов и нанесения реагентов на тестовые полоски. Компания «Авивир» намерена запустить в Московской области производство по сборке экспресс-тестов на выявление коронавируса. Предприятие расположится на территории ОЭЗ «Исток» во Фрязино. Инвестиции в запуск на начальном этапе составят 100 млн рублей. Как выяснил Vademecum, в ближайшие месяцы мощность производства экспресс-тестов составит до 1-2 млн штук в месяц. В течение года компания планирует полностью локализовать производство, вплоть до изготовления тестов только из российских компонентов и нанесения реагентов на тестовые полоски.

«Авивир» планирует производить тесты на коронавирус по лицензии американской химико-фармацевтической корпорации Access Bio, а также корейских фармкомпаний – RapiGen, Osang Healthcare и Sugentech.

Локализация будет осуществляться в несколько этапов. Как рассказали Vademecum в компании, на первом этапе будет производиться комплектация готовой продукции и изготовление российских зондов. Параллельно будет реализовываться производство буферных растворов. На втором этапе планируется производство и розлив буфера в России (в течение шести – восьми месяцев). Третьим этапом локализации станет сборка кассет и тест-плосок в России (восемь – десять месяцев). Четвертым этапом станет производство тестовых полосок и окончательная локализация (через 12 месяцев).

Компания «Авивир» является оператором комплексных проектов в области здравоохранения, который специализируется на исследованиях, разработке, производстве лекарств, лабораторного оборудования и медтехники. «Авивир» является держателем регистрационных удостоверений и дистрибьютором линейки диагностических тестов на SARS-CoV-2.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Авивир» зарегистрировано в Химках Московской области в 2019 году. Алексею Куракину и Матвею Мазусу принадлежит по 33,33% компании, еще 33,34% – у Людмилы Неязовой. Выручка компании в 2020 году составила 3,478 млрд рублей, чистая прибыль – 621,4 млн рублей.

В августе «Авивир» объявил о намерении реализовать проект по строительству инфекционного корпуса больницы в поселке Угольные Копи Чукотского автономного округа в формате государственно-частного партнерства. Компания планирует инвестировать в проект не менее 100 млн рублей. Мощность корпуса составит 25 коек, там разместят блоки компьютерной томографии, УЗИ и лабораторной диагностики. Реализовать проект планируют к 2024 году.