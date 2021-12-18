Нидерландский поставщик медоборудования по суду выплатит 33 млн руб. за срыв поставок в Россию

Суд в Москве обязал выплатить нидерландского поставщика медоборудования 33 млн руб. из-за срыва поставок медицинских приборов. Компания в одностороннем порядке решила отказаться от поставки и отозвала счет за оборудование, объяснив это изменениями курса евро. Истец был вынужден расторгнуть ряд госконтрактов или поставлять более дорогостоящее оборудование за свой счет.

Компании «Кайджен Рус» (представляет в России зарегистрированную в Нидерландах холдинговую компанию Qiagen N.V) не удалось оспорить решение суда первой инстанции по делу о срыве поставок медицинского оборудования в Россию, пишет «Медицинский вестник». Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу компании. Решение о взыскании свыше 33 млн руб. убытков и неустойки с ответчика в пользу ООО «ИнтерЛабСервис» оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Поставщик был обязан в течение 45 дней после выставления счета поставить 100 приборов для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени Rotor-Gene Q с принадлежностями (Rotor-Gene Q 6plex). Поставщик выставил счет 2 марта 2020 года, а спустя неделю отозвал его «в связи с ростом курса евро к рублю».

Истец был вынужден расторгнуть ряд госконтрактов или поставлять более дорогостоящее оборудование за свой счет. Юрист Петр Лялин, представляющий интересы ООО «ИнтерЛабСервис», сообщил, что отказ «Кайджен Рус» от договорных обязательств привел к недополучению медучреждениями оборудования для ПЦР-диагностики в период пандемии.

Также «ИнтерЛабСервис» обратился в суд с требованием о возмещении убытков. Суд в полном объеме удовлетворил иски и постановил взыскать с «Кайджен Рус» договорную неустойку за просрочку товара в размере 10,6 млн руб., убытки в размере почти 22,7 млн руб. и расходы по госпошлине в 190 тыс. руб. Общая сумма исковых требований составила 33 322 541 руб.

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