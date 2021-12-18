Выпущена в гражданский оборот первая партия вакцины Aurora-CoV

Выпущенна в гражданский оборот первая серия вакцины «ЭпиВакКорона-Н» (Aurora-CoV) объемом 12 тыс. доз. Она предназначена для клинических исследований III фазы клинических испытаний, сообщает Telegram-канал вакцины. В испытаниях примут участие 250 добровольцев обоего пола старше 60 лет.

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» от ГНЦ «Вектор» будет выпускаться под товарным знаком Aurora-CoV. Она отличается от разработанной ранее «ЭпиВакКороны» только особенностями технологического производства.

Ее основу также составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса, два из которых объединили в один.

Согласно законодательству, при изменении технологического процесса вакцина должна пройти клинические исследования заново.

«Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности, отсутствии тяжелых последствий и побочных явлений после ее применения, а также для определения иммунологической эффективности, — сообщается на канале.

Минздрав России зарегистрировал вакцину против COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» в конце июля. Форма выпуска — суспензия для внутримышечного введения.

Производить новую вакцину планируют на трех площадках: в центре «Вектор» и АО «Вектор-БиАльгам» в Новосибирске, а также на заводе ООО «Герофарм» в Московской области. Препарат будут выводить на рынок в трех формах выпуска (ампулах, флаконах и предзаполненных шприцах) по 1 дозе (0,5 мл) в упаковке.

Как сообщал ранее гендиректор центра «Вектор», разработчика вакцины, Ринат Максютов, все изменения, которые были внесены в первоначальный вариант вакцины — «ЭпиВакКорону», были необходимы для масштабирования производства препарата на всех площадках.

Фото: Маргарита Грошева

Елена Сидорова

pharmvestnik