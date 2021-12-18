Гинцбург рассказал о создании нового лекарства от COVID-19

В Центре Гамалеи создали лекарство, которое непосредственно воздействует на репликацию коронавируса, заявил Александр Гинцбург. Лекарство создано по технологии так называемого молекулярного докинга.

Перед микробиологами стоит задача добиться снижения репликации нового коронавируса в 100 тыс. раз, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург порталу life.ru.

«Сейчас для больных фактически нет терапевтических препаратов, которые направлены непосредственно на подавление размножения вируса. Те препараты, которые есть, они примерно на полтора порядка (то есть в 15 раз) снижают размножение вируса, это очень мало. Чтобы быть уверенными, что применяемый препарат в 90–100% случаев будет помогать заразившимся вирусом, для этого в культуре клеток данный препарат должен подавлять развитие вируса на четыре-пять порядков, то есть в 100 тыс. раз, а не в 15», — рассказал профессор.

Ранее он рассказал «Известиям», что новое лекарство создано по технологии так называемого молекулярного докинга: молекула конструируется так, чтобы она идеально состыковывалась с определенным коронавирусным белком.

По словам Гинцбурга, молекула уже найдена. Ее мишень — особый фермент, который очень важен для размножения SARS-Cov-2.

«Это вирусная РНК-полимераза, то есть тот фермент, который кодируется вирусным геномом и размножает вирус. Поэтому если его заингибировать, то вирус размножаться не будет. Если с помощью антител мы ингибируем уже готовый вирус, то с помощью будущей химии, которая создается, ингибирование будет на уровне не готового вируса, а только того вируса, который проник в клетку и собирается размножиться в ней», — пояснил он.

Глава центра Гамалеи признал, что пока остается неясным, насколько специфично это лекарство. То есть не будет ли созданная молекула по ошибке прикрепляться к белкам человеческого организма, похожим на вирусную РНК-полимеразу.

В ноябре Гинцбург говорил о том, что в Центре Гамалеи разрабатывается лекарство от COVID-19 на основе антител и в начале следующего года планируется приступить к клиническим исследованиям.

Фото: Олег Кирюшкин

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