Создание фармацевтической ОЭЗ «Биополис» в Кировской области оценили в 20,5 млрд рублей

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что первую в России особую экономическую зону (ОЭЗ) в области биофармацевтики и иммунобиологии «Биополис» планируют создать в регионе в 2024 году. Для создания инфраструктуры в ОЭЗ региональное правительство планирует привлечь 20,5 млрд рублей, из которых 18 млрд рублей – инвестиции из различных источников, а 2,5 млрд рублей – бюджетные средства.

«В ее [ОЭЗ] границах мы создадим целый муниципальный округ. Там сформирован современный научно-производственный комплекс, планируется строительство филиала Института имени Чумакова – мирового лидера по разработке вакцин. Также появится необходимая для комфортной жизни и работы инфраструктура – социальная, жилищная и производственная», – отметил Васильев.

В 2018 году в Кировской области на базе фармкомпании «Нанолек» был создан биофармацевтический кластер. В 2019 году в целях развития биотехнологических и иммунобиологических технологий на территории региона организовали научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис». Туда среди прочих входит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова и Кировский ГМУ.

О планах по созданию ОЭЗ на базе центра «Биополис» стало известно в марте 2021 года. В конце октября Игорь Васильев представил проект ОЭЗ на заседании по социально-экономическому развитию регионов Приволжского федерального округа (ПФО) с участием вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В ноябре губернатор Кировской области отметил, что «комфортный для проживания город Биополис в поселке Левинцы» будет создан по примеру ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане. «Мы планируем организовать развитую инфраструктуру – школы, детские сады, поликлиники, жилье для сотрудников, может быть, объединенный кампус для нескольких университетов, где можно будет жить, учиться, проходить практику, приглашать иностранных специалистов. Мы смотрели, как это устроено лидерами фарминдустрии, но не хотим повторяться, мы планируем сделать лучше», – уточнил Васильев.

Он также сообщил, что для создания ОЭЗ будут привлекаться средства федерального и регионального бюджетов, но в первую очередь частных инвесторов. Тогда необходимые вложения в проект Васильев оценивал в 18 млрд рублей.

«В начале следующего будет направлена заявка на создание особой экономической зоны в Минэкономразвития, к 2024 году планируется сформировать отдельный муниципалитет, свободную экономическую зону и начать работать над созданием пространства, которое войдет в «санитарный щит» страны, где будут разрабатывать и производить вакцины. Также к 2024 году предполагается построить филиал Института Чумакова, специализирующегося на разработке вакцин», – резюмировал Васильев.