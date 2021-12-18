РФПИ: эффективность Спутника V от «омикрона» бустерной дозы превышает 80%

По данным предварительного лабораторного исследования, эффективность бустерной дозы Спутника Лайт после вакцинации Спутником V против штамма коронавируса «омикрон» составляет более 80%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Ранее исследование, проведенное в Аргентине, показало, что Спутник V не способен нейтрализовать этот тип вируса. По данным предварительного лабораторного исследования, эффективность бустерной дозы Спутника Лайт после вакцинации Спутником V против штамма коронавируса «омикрон» составляет более 80%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Ранее исследование, проведенное в Аргентине, показало, что Спутник V не способен нейтрализовать этот тип вируса.

«Спутник Лайт в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта «омикрон» через два-три месяца после ревакцинации. Ожидается, что Спутник Лайт обеспечит надежную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации из-за штамма «омикрон», – сообщили в РФПИ.

В фонде не уточнили, на каком количестве испытуемых основаны выводы. Спутник V, как уверяет РФПИ, также демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность против нового штамма.

Группа ученых из разных стран 14 декабря опубликовала в архиве bioRxv препринт исследования об эффективности шести вакцин от штамма «омикрон» – от AstraZeneca, Pfizer и BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm и Спутника V от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Испытания на 11 врачах из аргентинской больницы показали, что Спутник V не проявил нейтрализующей активности в отношении штамма «омикрон».

В РФПИ тогда ответили, что ученые использовали нерепрезентативные образцы сыворотки крови пациентов – «с более низкой способностью нейтрализации» SARS-CoV-2, чем у вакцины от AstraZeneca. По мнению фонда, это повлияло на формирование некорректных выводов.

ВОЗ в конце ноября квалифицировала новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, как «вариант, вызывающий беспокойство», и присвоила ему название «омикрон». Первые случаи заражения «омикроном» в России выявлены 6 декабря. На 16 декабря было известно о 25 случаях инфицирования этим штаммом в стране.