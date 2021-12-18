ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от Novovax против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 декабря выдала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавирусной инфекции Covovax, также известной как NVX-CoV2373, разработанной Novovax. Американская фармкомпания подала в ВОЗ необходимые для одобрения препарата документы в сентябре текущего года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 декабря выдала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавирусной инфекции Covovax, также известной как NVX-CoV2373, разработанной Novovax. Американская фармкомпания подала в ВОЗ необходимые для одобрения препарата документы в сентябре текущего года.

Вакцина Covovax производится Serum Institute of India по лицензии Novavax и входит в программу глобального доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции (COVAX).

Специалисты ВОЗ признали Covovax эффективной и безопасной, отметив, что вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, ее польза перевешивает любые риски, а также заключили, что препарат может использоваться для вакцинации населения во всем мире.

В конце сентября 2021 года Novavax и Serum Institute of India направили в ВОЗ документы, необходимые для одобрения экстренного применения Covovax. Тогда представители американской фармкомпании отметили, что намерены поставлять свою вакцину от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода, поскольку в США и западных странах большая часть населения уже вакцинирована.

NVX-CoV2373 – вакцина от COVID-19 на основе белковых субъединиц, содержащая спайковый белок SARS-CoV-2, полученный при помощи комбинации рекомбинантных наночастиц Novavax и запатентованного раствора Matrix-M на основе сапонина. Cогласно результатам III фазы КИ, общая эффективность вакцины составила 90,4%, против циркулирующих в США в то время штаммов коронавируса («британский», «бразильский», «южноафриканский» и «индийский») – 93%, от тяжелого и умеренного протекания заболевания – 100%.

В ноябре 2021 года EMA начало оценку заявки на условное разрешение на распространение вакцины Novavax против COVID-19, известной в Европе как Nuvaxovid.

В список вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения, входит вакцина от Moderna, а также препараты от Pfizer и BioNTech, Janssen (входит в Johnson & Johnson) и двух вариантов препарата от AstraZeneca (AZD-1222 и Covishield), от китайских Sinopharm и Sinovac, от индийской Bharat Biotech.

Российская вакцина против коронавируса Спутник V от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрированная Минздравом РФ в августе 2020 года, пока не получила одобрения ВОЗ для экстренного применения. Также ВОЗ пока не рекомендовала для экстренного применения и другие зарегистрированные в России вакцины – КовиВак, ЭпиВакКорону, ЭпиВакКорону-Н, Спутник Лайт и Спутник М.