«Сбер Еаптека» выпустила линейку генетических тестов собственного бренда

«Сбер Еаптека» представила линейку генетических тестов собственного бренда Health Solution. Продукт разрабатывался совместно с Национальным центром генетических исследований.

«Сбер Еаптека» представила генетические тесты, выпущенные под собственным брендом Health Solution. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «ФВ».

Интернет-аптека предлагает своим клиентам восемь генетических тестов разной направленности: на восприимчивость к типам продуктов, получение рекомендаций по спортпитанию, уходу за внешностью и т.д. Товар, стоимость которого начинается от 2,9 тыс. руб., уже доступен на сайте и в приложении «Сбер Еаптеки».

ДНК-тест клиенту будет доставлять курьер. Расшифровку ДНК-материалов проводят специалисты Национального центра генетических исследований. Детальный анализ и онлайн-консультация с врачом-генетиком предоставляются покупателю в течение четырех недель.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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