Комиссия EMA рекомендовала вакцину Novavax для применения

Комиссия EMA рекомендовала одобрить вакцину от коронавируса компании Novavax. Эту же вакцину под другим торговым наименованием одобрила ВОЗ. Препарат станет пятым в Евросоюзе.

Комитет EMA по лекарственным препаратам для человека (CHMP) рекомендовал одобрить вакцину против COVID-19 Nuvaxovid компании Novavax. Об этом сообщается на сайте европейского регулятора. После одобрения препарат может стать пятым, одобренным для применения в экстренных случаях в Евросоюзе. Это тот же препарат, который был одобрен ВОЗ и выпускается индийским Институтом сыворотки по лицензии американской компании под названием Covavax.

Препарат Nuvaxovid — субъединичная вакцина с адъювантом Matrix-M против COVID-19. В ней используются копии спайкового белка коронавируса, синтезированные в лаборатории.

Рекомендация основывается на основе двух клинических испытаний III фазы. В одном приняли участие почти 30 000 участников в США и Мексике, а общая эффективность составила 90,4%. Второе — исследование с 14 000 участников в Великобритании, в котором общая эффективность составила 89,7%. «В обоих исследованиях NVX-CoV2373 продемонстрировал высокую эффективность и обнадеживающий профиль безопасности и переносимости», — говорится в сообщении компании.

Теперь вакцина должна получить одобрение Еврокомиссии для использования странами ЕС. В Евросюзе одобрение получили четыре препарата против COVID, разработанные Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ринат Васбеев

pharmvestnik