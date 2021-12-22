Центр лекобеспечения закупит препараты по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов, которые закупаются по программе ВЗН. Всего объявлено восемь аукционов.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.

— Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 311 694 429,87 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.01.2022 11:50.

— Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 569 196 600,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.01.2022 11:50.

— Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 498 685 110,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.01.2022 12:05.

— Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 208 500,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 27.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 29.12.2021 09:30.

— Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 184 820 400,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 27.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 29.12.2021 09:45.

— Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг; 94 мкг

Начальная (максимальная) цена контракта: 21 366 077,70 руб.

Прием заявок заканчивается: 27.12.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 29.12.2021 10:00.

— Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 764 891 376,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.01.2022 12:20.

— Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн. МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 575 713 440,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.01.2022 12:35.

Елена Сидорова

pharmvestnik