Правительство расширило перечень не подлежащих госрегулированию спиртосодержащих медизделий

Правительство расширило до 137 позиций перечень спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие закона о госрегулировании оборота спиртосодержащей продукции.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3632-р, в котором перечень спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие закона о госрегулировании оборота спиртосодержащей продукции, расширен до 137 позиций.

В новый перечень, в частности, включены наборы реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2, ВИЧ, генетического риска развития ишемического инсульта и другие.

Изначально перечень таких медизделий был утвержден распоряжением правительства № 2355-р от 15.09.2020. Он содержал 41 позицию.

Затем распоряжением № 3362-р от 16.12.2020 он был расширен до 85 наименований.

Перечень формирует комиссия, созданная при Росздравнадзоре, по заявлению производителя.

Елена Сидорова

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