ВОЗ одобрила девятую вакцину против COVID-19

ВОЗ одобрила индийскую вакцину от COVID-19 компании Novavax. Препарат стал девятым, одобренным организацией для экстренного использования.

Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на чрезвычайное использование вакцины против коронавируса Covavax (NVX-CoV2373), которую выпускает индийский Институт сыворотки по лицензии американской компании Novavax. Таким образом препарат стал девятым, одобренным ВОЗ для экстренного использования. Одобрение ранее получили вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Bharat Biotech.

Препарат Covavax — субъединичная вакцина с адъювантом Matrix-M против COVID-19. В ней используются копии спайкового белка коронавируса, синтезированные в лаборатории. Такой же принцип применяется в вакцинах от гепатита В или столбняка. Препарат отличается от других используемых на сегодняшний день вакцин, которые дают генетические инструкции организму для создания собственных спайковых белков. При вводе NVX-СoV2373 иммунная система реагирует на уже существующие белки в вакцине, что позволяет ускорить иммунную реакцию. Препарат от Novavax не требует особых условий хранения и транспортировки.

«Мы считаем, что эта вакцина поможет открыть доступ к вакцинам во многих регионах мира за счет использования традиционного хранения, используемого в существующих каналах поставок вакцин, а также предложит вариант, основанный на знакомых и хорошо понятых технологиях», — говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора Novavax Стэнли Эрка.

Covavax ранее получила разрешение на использование вакцины в Индонезии и на Филиппинах.

ВОЗ также рассматривает возможность регистрации в чрезвычайных условиях вакцины, которая будет продаваться компанией Novavax под торговой маркой Nuvaxovid, говорится в заявлении компании.

Ринат Васбеев

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