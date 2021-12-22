Разработчики «КовиВака» не планируют адаптировать вакцину к варианту «Омикрон»

В Центре им. Чумакова не видят смысла в адаптации вакцины «КовиВак» к варианту коронавируса «Омикрон». Кроме того, в стране мало материала по новому варианту, с которым можно работать, считает глава центра Айдар Ишмухаметов.

Центр им. Чумакова не видит смысла в адаптации вакцины «КовиВак» к варианту коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

«Во-первых, <…> на сегодняшний день еще толком не выявлен «Омикрон» [в России], не с чем работать, материала нет. Во-вторых, есть ли в этом смысл — очень большой вопрос. По нашей технологии инактивированных вакцин нет смысла адаптировать вакцину к разным [штаммам]», — сказал Ишмухаметов.

Ранее он говорил, что Центр им. Чумакова проведет исследования «Омикрона» для определения эффективности «КовиВака». Он отметил, что вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса, и высказал предположение, что «Омикрон» не станет исключением.

Разработчики вакцины заявляли, что уровень защиты от заражения COVID-19 у «КовиВака» составляет 98,4%. При этом от тяжелой формы заболевания эта вакцина защищает на 99,1%.

Ишмухаметов также сообщил, что в Центр Чумакова поступило из разных стран полторы сотни заявок на поставку вакцин. Разработчик рассматривает возможность поставок в будущем, в том числе для ревакцинации. Он не уточнил планируемые сроки и объемы экспортных поставок.

В апреле Центр имени Чумакова подал документы во Всемирную организацию здравоохранения на преквалификацию своего препарата. Регистрация «КовиВака» ожидается в середине 2022 года.

Как писал «ФВ» 16 декабря, вакцина «КовиВак» получила одобрение белорусского Минздрава. В республику поступило более 300 тыс. доз препарата, которые отправлены во все области.

Фото: nanolek.ru

Елена Сидорова

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