Правительство одобрило автоматическое продление разрешений при обороте лекарств

В 2022 году действие разрешительных документов в ряде сфер, в том числе в фармотрасли и медицине, будет снова продлеваться автоматически. Инструмент поддержки «лицензии автоматом» применяется последние два года на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление №2284, в соответствии с которым в 2022 году действие разрешительных документов в социально значимых отраслях, в том числе медицине и фармотрасли автоматически продлевается, сообщается на сайте правительства.

Постановление предусматривает право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений.

«Инструмент поддержки «лицензии автоматом» на фоне ситуации с распространением коронавируса хорошо зарекомендовал себя в последние два года. Он позволил сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти», — сообщается на сайте правительства.

В соответствии с документом, Минздрав России вправе:

определить случаи и условия, когда физические лица могут быть допущены к осуществлению мед и фармдеятельности без сертификата специалиста или прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста;

при невозможности использования дистанционного взаимодействия или цифровых решений ввести мораторий на прохождение аккредитации специалиста;

при истечении в период действия постановления №2284 срока действия сертификата специалиста или аккредитации специалиста принять решение о продлении срока действия указанных разрешительных документов на срок до 12 месяцев.

Также в постановлении прописан порядок получения лицензии на осуществление фармдеятельности медицинскими специалистами, работающими в обособленных подразделениях медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 3 апреля 2020 года №440.

Елена Сидорова

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