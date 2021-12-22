В 2021 году предельные цены на часть препаратов ЖНВЛП снизились на 30%

ФАС в рамках мониторинга цен в этом году направила уведомление о снижении стоимости на 51 препарат. В итоге производители понизили цены на 43 лекарственных средства. Цены на четыре ЛП были отменены.

В 2021 году фармпроизводители снизили стоимость 43 лекарственных препаратов. Снижение в среднем составило 30%. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, поступившем «ФВ».

К примеру, стоимость препарата «Лизиноприл», применяемого при артериальной гипертензии, после снижения предельной цены регистрации в среднем на 37%, снизилась в аптеках Москвы со 196 руб. до 104 руб. для формы выпуска 5 мг № 28 и с 760 руб. до 495 руб. для формы выпуска 20 мг № 56.

Всего в этом году в рамках мониторинга цен на ФАС направила 21 уведомление о снижении 51 зарегистрированной предельной отпускной цены на препараты перечня ЖНВЛП. При этом производители смогли обосновать существующие цены на четыре лекарственных препарата. Цены еще на четыре ЛП были исключены из реестра: на один из них – по инициативе производителя, еще три отменила ФАС из-за их неснижения в установленный срок.

В то же время с октября прошлого года правительство повысило цены на отдельные дозировки, фасовки или лекарственные формы 42 МНН в рамках действия постановления №1771. Согласно документу, цена препарата может увеличиться, если она стала причиной дефицита или может к нему привести. По данным на 8 декабря, в ГРЛС была зафиксирована повышенная стоимость на 219 позиций.

Для увеличения цены в рамках постановления также необходимо согласование ФАС. Одним из последних служба согласовала увеличение цены на препарат «Регидрон» (МНН декстроза+калия хлорид+натрия хлорид+натрия цитрат). Цена упаковки препарата с фасовкой 20 пакетиков выросла с 325,9 руб. до 588,65 руб.

Приказ о повышении цены действует в течение года. Затем ФАС вновь проводит анализ, в случае, если цена в России ниже, чем в референтных странах, то издается новый приказ еще на один год. Так, в ноябре 2021 года Минздрав продлил действие повышенных цен на ломустин и азатиоприн.

Фото: fas.gov.ru

Маргарита Грошева

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