ВШЭ: объемы откатов при госзакупках оказались выше расходов на здравоохранение

Эксперты Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (ВШЭ) провели анонимный опрос представителей российских компаний, участвовавших в 2020 году в системе госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Выяснилось, что за этот период совокупный объем коррупционных выплат заказчикам со стороны претендовавших на госконтракт компаний мог достигнуть 6,56 трлн рублей. Это 6,2% ВВП России за 2020 год, указывают в ВШЭ и для сравнения отмечают, что такой показатель выше консолидированного бюджета на здравоохранение или образование. В тот же год расходы на здравоохранение в стране, по разным оценкам, составили от 4,6% до 5,6% ВВП. Эксперты Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (ВШЭ) провели анонимный опрос представителей российских компаний, участвовавших в 2020 году в системе госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Выяснилось, что за этот период совокупный объем коррупционных выплат заказчикам со стороны претендовавших на госконтракт компаний мог достигнуть 6,56 трлн рублей. Это 6,2% ВВП России за 2020 год, указывают в ВШЭ и для сравнения отмечают, что такой показатель выше консолидированного бюджета на здравоохранение или образование. В тот же год расходы на здравоохранение в стране, по разным оценкам, составили от 4,6% до 5,6% ВВП.

Некоторые результаты исследования со ссылкой на Институт госуправления ВШЭ приводит издание РБК. Эксперты опросили более 1,2 тысячи специалистов компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных регионов страны. Участникам задавали прямые и косвенные вопросы. Среди респондентов 53% были из микропредприятий, 34% – из малого бизнеса, 6% – из среднего бизнеса и около 7% – из крупного. Эксперты признали, что многие опрошенные избегали правдивых ответов из-за опасения уголовного преследования или общественного осуждения, однако за результаты авторы исследования ручаются.

Как выяснили эксперты, с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались 71% поставщиков. При этом 83% респондентов отметили, что осуждают взяточничество, но прибегать к такому способу заключения контрактов им приходится из-за слишком высокой конкуренции на рынке госзаказа.

По подсчетам авторов исследования, сделанным на основе ответов респондентов, в среднем для заключения госконтракта компании давали откат заказчику в размере 22,5% от суммы контракта. Эксперты ВШЭ также установили, что главным фактором для получения госзаказа у 37% респондентов являлся сговор – вертикальный (то есть между заказчиком и поставщиком) и горизонтальный (между компаниями – участницами конкурса).

«В текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг», – констатировали авторы исследования.

В 2020 году, по данным Счетной палаты РФ, расходы на здравоохранение в России составили 4,6% ВВП при плановом значении 5%. У Организации экономического сотрудничества и развития другая информация – показатель достиг 5,6% ВВП, в том числе 2% собственных расходов населения на медицину. В 2021 году, прогнозируют в Счетной палате, профильные расходы будут равны 4,1% ВВП.