Выходцы из «Росатома» привлекут 4,4 млрд рублей на возведение завода по производству медстекла в Башкортостане

Компания «Медглас» намерена создать к 2024 году в Благовещенском районе Республики Башкортостан предприятие по производству медицинского стекла гидролитического класса. Объем инвестиций в проект оценивается в 4,4 млрд рублей, мощность завода не раскрывается. Компания «Медглас» намерена создать к 2024 году в Благовещенском районе Республики Башкортостан предприятие по производству медицинского стекла гидролитического класса. Объем инвестиций в проект оценивается в 4,4 млрд рублей, мощность завода не раскрывается.

Соответствующее соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров и генеральный директор ООО «Медглас» Александр Колпаков. Предполагается, что благодаря проекту в регион будет привлечено 4,4 млрд рублей инвестиций и создано 319 новых рабочих мест. Старт производства намечен на 2024 год.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медглас» зарегистрировано в мае 2021 года в Благовещенске (Республика Башкортостан), финансовые показатели компании не раскрываются. Доля в 30% компании принадлежит Ибрагиму Юсуф Оглы Гасанову. Оставшейся долей владеет московское ООО «Вент Рус», основанное на паритетных правах выходцами из ГК «Росатом» – Артемом Бутовым, совладельцем ООО «Финпроматом», и Игорем Татаровским, совладельцем компании «Раотех». Обе компании выступают крупными поставщиками НИЦ «Курчатовский институт» и структур ГК «Росатом». Гендиректор «Медглас» Александр Колпаков выступает совладельцем СП «Инновационные технологии» с НИЦ «Курчатовский институт».

В 2010-х годах Артем Бутов занимал должность гендиректора «дочки» ГК «Росатом» ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», а Игорь Татаровский был его заместителем. По данным «Коммерсанта», в 2010 году они были задержаны по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), возбужденному в отношении бывшего замглавы ГК «Росатом» Евгения Евстратова. Как сообщало издание, Артему Бутову обвинения предъявлены не были, а Игорь Татаровский признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

В апреле 2021 года производитель медизделий из стекла АО «Курскмедстекло» пообещал вложить 100 млн рублей в модернизацию производства и техническое перевооружение линии по выпуску стеклянных ампул и трубок медицинского назначения. Планируемые показатели производства не раскрываются, в 2020 году на предприятии намеревались выпустить 650 млн ампул разной номинальной вместимости.