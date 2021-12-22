Российский фармдистрибьютор ведет переговоры о производстве в России препарата от СМА

Фармдистрибьютор «Ирвин» ведет переговоры с компанией Roche о производстве в России препарата рисдиплам (торговое название — «Эврисди»), сообщает «Медуза» со ссылкой на источник.

Это лекарство применяется для терапии тяжелого генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА). Его нужно принимать пожизненно; один флакон стоит в России в рознице около 800 тыс. руб.; в год ребенку нужен примерно 31 флакон, что обойдется в 24 млн руб.

Представитель Roche заявил, что компания рассматривает возможность локализации «Эврисди», но подробностей не раскрыл, отмечает издание. При этом в Roche называют родственную структуру «Ирвина» — компанию «Ирвин-2» с теми же владельцами и руководителем, стратегическим партнером по рисдипламу в России.

В июле сообщалось, что в российские регионы поступит лекарственный препарат «Эврисди» (рисдиплам), выпускаемый компанией Roche, для подопечных фонда «Круг добра» со спинальной мышечной атрофией (СМА) общей стоимостью 129,9 млн руб.

gxpnews