FDA одобрило препарат тезпир для лечения астмы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат тезпир компаний AstraZeneca и Amgen для лечения тяжелой астмы у пациентов в возрасте от 12 лет. Об этом пишет Reuters.

Регулятор выдал одобрение после испытаний, показавших, что препарат снижает частоту приступов астмы на 56% по сравнению с плацебо.

Препарат тезпир был разработан компанией AstraZeneca. Его производство возглавляет компания Amgen. Он возможно станет доступным для пациентов в январе 2022 года.

gxpnews