«Нанолек» планирует в 2027 году начать экспорт первой российской вакцины от ВПЧ

В планах биофармацевтической компании «Нанолек» в 2027 году начать экспорт первой российской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента «Нанолека» Владимира Христенко.

Компания ранее объявила о начале проекта по разработке в партнерстве с «Комбиотех» и выводу на рынок первой отечественной вакцины против ВПЧ, вызывающего рак шейки матки и другие заболевания.

«Сейчас мы строим производство в промышленных объемах здесь, в Левинцах. По плану к 2023 году мы его должны построить. В 2024 году мы должны выйти на российский рынок, далее нам потребуется года два, чтобы пройти все необходимые одобрения, ту же переквалификацию ВОЗ, которую мы планируем проходить. Думаю, реальный срок начала поставок на экспорт – 2027 год», – заявил Христенко.

22 ноября компания «Нанолек» объявила о результатах первой фазы клинического исследования новой вакцины собственной разработки от вируса папилломы человека. Отечественный препарат показал более благоприятный профиль безопасности и лучшую переносимость по сравнению с произведенной в США вакциной того же типа.

Владимир Христенко сообщил, что сейчас готовится к старту следующая фаза клинических исследований вакцины – рандомизированное сравнительное клиническое исследование с участием более тысячи добровольцев. После того, как эта фаза завершится, «Нанолек» начнет промышленное производство вакцины. Всего в разработку и полный цикл производства компания намерена инвестировать около двух миллиардов рублей.

Компания «Нанолек» начала выпуск на своем заводе в Кирове вакцины от коронавируса «Ковивак», разработанной специалистами Центра имени Чумакова.

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