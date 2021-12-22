В фармпроизводство в Азербайджане инвестируют $40 млн

Турецкая компания Demiroren Holding намерена инвестировать 40 миллионов долларов в проект по созданию фармацевтического производства в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Азербайджанской Республики.

В совместном предприятии должна поучаствовать «Азербайджанская инвестиционная компания». Это позволит открыть как минимум 150 новых рабочих мест. Для создания СП выделят территорию в Пираллахинском промышленном парке.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель правления Demiroren Holding Йылдырым Демирорен подписали соответствующий Меморандум о взаимопонимании, согласно которому производственный процесс на новом предприятии организуют в соответствии со стандартами GMP на основе соответствующих лицензий ведущих квалифицированных компаний.

Соглашение также предусматривает обмен знаниями и опытом, разработку исследовательских программ в местных университетах и поддержку развития смежных отраслей.

Как стало известно ранее, завод «Р-Фарм» в Азербайджане начнет выпуск лекарств в 2021 году.

gxpnews