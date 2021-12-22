Мантуров рассказал о росте фармпромышленности в условиях пандемии

Российская фармпромышленность выросла по итогам года на 20%. Налажено производство более 20 препаратов против COVID-19, заявил Денис Мантуров.

Фармацевтическая промышленность выросла по итогам года на 20%, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая в Госдуме. По его словам, в России развернуто массовое производство вакцин, лекарств, тест-систем и аплификаторов для выявления коронавирусной инфекции.

Он отметил, что вакицны против COVID-19 производят на 12 площадках. Всего было выпущено 300 млн комплектов полных доз, что с запасом хватает для покрытия потребностей в стране.

«Наши компании перестроили технологические линии под выпуск более 20 антиковидных лекарственных средств и смогли оперативно наладить производство четырех вакцин. Совокупно на 12 площадках сделано свыше 300 млн комплектов полных доз, и мы с запасом закрываем потребности в вакцинации нашего населения», — заявил министр.

В ноябре Мантуров говорил, что в 2022 году есть возможность произвести 2 млрд доз вакцин.

Фото: Минпромторг России

Маргарита Грошева

Елена Сидорова

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