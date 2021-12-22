ВОЗ одобрила еще одну вакцину от Novavax

ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 компании Novavax. Препарат Nuvaxovid стал десятым одобренным организацией для экстренного использования. Эту же вакцину под названием Covovax индийского производства организация одобрила накануне. Кроме того Nuvaxovid рекомендовали для одобрения в Европе.

Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного использования вакцину от COVID-19 компании Novavax под названием Nuvaxovid (NVX-CoV2373). Таким образом, ВОЗ одобрила 10 вакцин против коронавируса.

Разрешение на использование было получено на основе вчерашней рекомендации Комитета EMA по лекарственным препаратам для человека (CHMP), говорится в сообщении компании. Рекомендация европейского регулятора основывается на двух клинических испытаниях III фазы. В одном приняли участие почти 30 000 участников в США и Мексике, а общая эффективность составила 90,4%. Второе — исследование с 14 000 участников в Великобритании, в котором общая эффективность составила 89,7%.

Nuvaxovid — субъединичная вакцина с адъювантом Matrix-M против COVID-19. В ней используются копии спайкового белка коронавируса, синтезированные в лаборатории.

Накануне ВОЗ дала разрешение на экстренное использование той же вакцины против коронавируса, которую выпускает индийский Институт сыворотки по лицензии американской компании Novavax под названием Covavax (NVX-CoV2373).

Ринат Васбеев

pharmvestnik