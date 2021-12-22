Третий препарат для доконтактной профилактики ВИЧ одобрен в США

Центры по контролю и профилактике заболеваний США впервые включили инъекционный препарат в руководство по профилактике ВИЧ-инфекции. Речь идет о применении инъекционной формы каботегравира. Одобрение препарата американским регулятором по этому показанию ожидается в ближайшее время.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновили руководство по доконтактной профилактике ВИЧ-инфекции и включили в него три препарата: таблетки — Truvada (эмтрицитабин/тенофовира дизонроксил фумарат) и Descovy (эмтрицитабин/тенофовира алафенамид), которые показывают максимальную эффективность в 99%, а также каботегравир в инъекционной форме, показавший еще большую эффективность, пишет «Медицинский вестник».

Ожидается, что в течение 2—3 месяцев после публикации рекомендаций FDA разрешит использование каботегравира. Ранее препарат одобрили для лечения ВИЧ-инфекции в США, Канаде и Евросоюзе.

Инъекции каботегравира раз в два месяца (в зависимости от одобрения FDA) рекомендованы для взрослых, сексуальное поведение которых подвергает их продолжительному риску заражения.

Рекомендации по использованию инъекций каботегравира не предусматривают контроль за функцией почек или липидным составом крови, что необходимо делать при приеме пероральных препаратов.

pharmvestnik