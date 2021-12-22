Компания из структуры Сбербанка получила лицензию на производство лекарств

«Фарма Капитал» получила лицензию на производство препаратов. Компания в числе прочего планирует развивать контрактное производство, уточнил источник «ФВ».

ООО «Фарма Капитал», которое принадлежит Сбербанку через компании «СБК Актив» и «Нефтесервис», получила лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения. Это следует из реестра лицензий Министерства промышленности и торговли.

Источник, близкий к банку, сообщил «ФВ», что помимо развития собственного портфеля лекарств «Фарма Капитал» планирует работать с другими фармкомпаниями в качестве контрактного производителя.

«ФВ» направил запрос в Сбербанк с просьбой уточнить планы по развитию компании.

Изначально «Фарма Капитал» была создана для освоения Сбербанком долгов обонкротившейся «Росты». Задолженность компании перед банком превышала 4 млрд руб. Частично она была обеспечена залогом «Радуга Продакшн» в виде земельного участка в 2,3 га и здания на 18 тыс. кв. м.

В 2018 году банк попытался продать «Радугу», но покупателя не нашлось. В итоге «Сбер» передал долг компании «Нефтесервис», которая также принадлежит Сбербанку через дочернее ООО «СБК Проект» и «Сбербанк Капитал». «Нефтесервис» вместе с «СБК Актив» в 2019 году и учредили «Фарма Капитал», на баланс которой передали имущество «Радуги Продакшн». При этом, как следует из аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности «Фарма Капитала» за 2020 год, в том же 2019 году «Фарма Капитал» сдала здание завода «Радуга Продакшн» в аренду.

Но, согласно данным системы СПАРК, «Радуга Продакшн» больше не имеет лицензии на фармпроизводство. Сведения о признании лицензии утратившей силу были внесены в систему 17 ноября.

В сентябре «Фарма Капитал» возглавил Иван Глушков, который ранее был заместителем генерального директора ООО «Иммунотехнологии» (принадлежит Сбербанку), занимавшееся продвижением вакцины от COVID-19 «Спутник V». До этого он более 15 лет работал в холдинге STADA CIS.

Маргарита Грошева

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