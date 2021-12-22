Челябинское УФАС оштрафовало дистрибьютора за картель на рынке поставок фармпродукции

Сургутская компания МК «Вита» оштрафована за участие в антиконкурентном соглашении с челябинской «Здравпоставкой» на 2,4 млн руб. Последняя от административной ответственности освобождена, поскольку первой добровольно сообщила в антимонопольный орган о заключении ею недопустимого соглашения.

Челябинское УФАС России оштрафовало сургутского поставщика фармпродукции ООО МК «Вита» за заключение картельного соглашения с ООО «Здравпоставка» (Челябинск) ради поддержания высоких цен на торгах. Соответствующая информация размещена на сайте территориального подразделения антимонопольного органа. Сумма штрафа составила 2,4 млн руб. При этом, как ранее сообщал «ФВ», директором и учредителем обеих компаний выступает Герман Фомин.

Информация по данному делу поступила в Челябинское УФАС из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. Специалисты тероргана проанализировали 87 закупок на поставку фармацевтической продукции, в которых «Здравпоставка» и МК «Вита» принимали совместное участие за последние несколько лет и заработали совокупно 69,1 млн руб. Оказалось, что фирмы подавали заявки с одного ip-адреса и находились по одному адресу в Челябинске. В десяти закупках при отсутствии иных участников они получали контракты со снижением НМЦК на 0,5—1,5%, а при наличии конкурентов скидка была выше — от 7 до 33,5%.

Все это позволило сделать вывод о наличии картельного сговора. «Здравпоставка» с такой оценкой была не согласна. Она пояснила «ФВ», что обжалует решение комиссии Челябинского УФАС в арбитражном суде. Заявление принято к рассмотрению, следующее заседание запланировано на 23 декабря.

«Все исполненные и проанализированные контракты свидетельствуют о рыночной стоимости поставленного оборудования», – пояснили в «Здравпоставке».

Екатерина Погонцева

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