«Генериум» проведет клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения Российской Федерации 20 декабря выдало компании «Генериум» разрешение провести II-III фазы клинических исследований интраназальной вакцины против коронавирусной инфекции – GNR-099.

Согласно госреестру разрешений на КИ, исследования вакцины от коронавируса в форме спрея пройдут в восьми городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Нижний Новгород, Саранск, Ярославль, Смоленск и Воронеж.

«Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной Гам-КОВИД-Вак у здоровых добровольцев», – указано в цели исследования.

В двойном рандомизированном исследовании безопасности и иммунногенности препарата поучаствуют 1320 добровольцев. Его предстоит сравнить с показателями препарата «Гам-Ковид-Вак». Испытания должны завершиться 31 декабря 2023 года.

О том, что компания «Генериум» разработала назальную форму вакцины «Спутник V», стало известно в октябре 2021 года.

Назальную вакцину от COVID-19 на себе испытал президент РФ Владимир Путин.

gxpnews