«АВВА РУС» запустит производство активных фармацевтических субстанций

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займ для АО «АВВА РУС», с помощью которого фармацевтическая компания сможет начать производить активные фармсубстанции и выпускать из них готовые лекарственные средства. Кроме того, запланирована модернизация производства твердых лекарственных форм. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

По проекту планируется выпускать 11 новых препаратов, а также субстанции Бензилдиметил [3-(миристоиламино) пропил] аммоний хлорид, моногидрат (востребованы в хирургической и акушерской практике); Ривароксабан (применяется при профилактике инсультов, атеротромбозов и при лечении коронавирусной инфекции); Натамицин (используется для лечения кишечных заболеваний); Вилдаглиптин (профилактика сахарного диабета).

Благодаря модернизации участка твердых лекарственных форм станет возможным выпуск еще семи лекарств для лечения сердечно-сосудистых осложнений, артрита, желчнокаменной болезни, воспалений и других заболеваний.

После модернизации ежегодный объем производства предприятия достигнет порядка 46 миллионов упаковок лекарств.

Общий бюджет проекта составляет 1,5 миллиарда рублей. Из них 498,6 миллиона рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Системообразующие предприятие «АВВА РУС» является одним из ключевых участников промышленного кластера биотехнологий Кировской области. Кроме того, оно активно участвует в проекте «Биополис».

Инвестиции в создание особой экономической зоны «Биополис» в Кировской области составят 20,5 миллиарда рублей, стало известно ранее.

gxpnews