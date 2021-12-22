ФАС согласовала цены на новые формы выпуска вакцины «Спутник М» и «Арепливира»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации согласовала цены на новые формы выпуска вакцины для подростков «Спутник М» и препарата «Арепливир». Об этом сообщили в ведомстве.

«ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19. Так, новые упаковки вакцины «Спутник М» будут стоить 3002,4 рубля (5 доз) и 6004,8 рубля (10 доз). А стоимость более высоких дозировок «Арепливира» составит 10000 рублей (50 таблеток) и 8000 рублей (40 таблеток)», – гласит сообщение.

Оба этих средства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Антимонопольная служба в начале декабря согласовала цену на вакцину от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» в 600,48 рубля за дозу. Это на 30% ниже цены на вакцину от коронавируса для взрослых «Спутник V».

ФАС ранее сообщила о снижении цен на ряд лекарств в среднем на 30%.

gxpnews