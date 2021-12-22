Biogen снизила цену на Aduhelm почти вдвое

Компания Biogen снизила цену на препарат Aduhelm для лечения болезни Альцгеймера, так как его продажи гораздо ниже ожидаемых, сообщает The New York Times. Кроме того, растет число противников внедрения терапии этим средством.

Теперь средняя годовая стоимость лечения препаратом составит $28, 2 тыс. в сравнении с $56 тыс.

7 июня FDA одобрило разработанный Biogen препарат адуканумаб для людей с болезнью Альцгеймера, от которой страдают около 35 млн человек в мире. Это первое лекарство для пациентов с болезнью Альцгеймера, одобренное в США с 2003 года. Вокруг решения регулятора разгорелись споры, многие сотрудники FDA подали из-за него в отставку.

«Решение FDA одобрить Aduhelm не имеет оправдания как с научной, так и с клинической точки зрения», — говорится в заявлении, подписанном 18 учеными, большинство из которых являются медиками. — «Этот препарат следует немедленно отозвать с рынка».

Выручка Biogen от продаж Aduhelm во II квартале составила $1,6 млн, что ниже прогноза в $3,2 млн. Генеральный директор фармпроизводителя Мишель Вунацос отметил, что внедрение препарата в клиниках и больницах проходило в целом «немного медленнее, чем предполагалось».

gxpnews