SuperJob: в 2021 году количество вакансий в аптечном сегменте выросло в 2,5 раза

Сервис по поиску работы SuperJob сообщил, что по итогам 2021 года количество вакансий в аптечном сегменте увеличилось в 2,5 раза. Наиболее востребованными остаются фармацевты-провизоры, заведующие аптек и сборщики заказов. В целом в фармацевтической отрасли отмечено увеличение по зарплатным предложениям на 14%. Сервис по поиску работы SuperJob сообщил, что по итогам 2021 года количество вакансий в аптечном сегменте увеличилось в 2,5 раза. Наиболее востребованными остаются фармацевты-провизоры, заведующие аптек и сборщики заказов. В целом в фармацевтической отрасли отмечено увеличение по зарплатным предложениям на 14%.

По данным SuperJob, выросло число вакансий и в сфере фармацевтической промышленности – в 1,5 раза. Самыми востребованными вакансиями по итогам 2021 года специалисты назвали инженерно-технических работников и операторов производственных линий.

Увеличение предложений по вакансиям было отмечено и в сфере продвижения и сбыта лекарств. Так, в 2021 году соискателям предложили на 22% больше вакансий по сравнению с прошлым годом. Чаще всего работодатели искали менеджеров по продажам, медицинских представителей и операторов call-центров.

«По прогнозам SuperJob, в 2022 году фармацевтические компании продолжат наращивать онлайн-продажи, сохранится спрос на сборщиков заказов и складской персонал», – уточняется в отчете сервиса, представленного по итогам 2021 года.

В ноябре 2021 года сайт по поиску работы и сотрудников HeadHunter сообщил, что за месяц количество вакансий для медиков, которые работают в «красных зонах» ковидных госпиталей, увеличилось в 2,3 раза. В частности, было открыто 900 вакансий – 23% из них приходится на Москву. Средняя зарплата для соискателей была зафиксирована на уровне 92,8 тысячи рублей.

Как сообщает SuperJob, за год в целом было отмечено увеличение вакансий для врачей в два раза, для среднего и младшего медицинского персонала – в полтора раза. В конце ноября сервис уточнил, что наиболее востребованными в период пандемии COVID-19 для позиции «старшая медицинская сестра» являются специалисты, стаж работы которых превышает два года. Самую большую зарплату старшим медсестрам предлагают в частных клиниках Москвы – до 180 тысяч рублей в месяц.

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