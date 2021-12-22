СП: единственные поставщики медоборудования для борьбы с COVID-19 не получили сверхприбыли

Назначенные Правительством РФ в марте 2020 года единственные поставщики медоборудования для борьбы с COVID-19 – АО «КРЭТ» и холдинг «Швабе» (входят в ГК «Ростех») – не получили сверхприбыли от поставок, а оборудование поставлялось по цене ниже, чем на рынке в 2020 году, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме аудитор Счетной палаты (СП) РФ Андрей Перчян. По подсчетам Аналитического центра Vademecum, структуры «Ростеха» в 2020 году законтрактовались на 25,6 млрд рублей, возглавив рейтинг поставщиков медизделий на рынке госзаказа.

По словам аудитора, СП проверила закупки медицинских изделий и оборудования, которое Минпромторг, федеральные органы исполнительной власти и субъекты РФ приобретали для борьбы с COVID-19: бесконтактных термометров, установок обеззараживания воздуха, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

«В фокусе внимания Счетной палаты в 2020-2021 году были меры, направленные на борьбу с COVID-19. <…> Закупка медицинских изделий и оборудования для борьбы с инфекцией осуществлялась Минпромторгом у единственных поставщиков. Это позволило оперативно решить вопросы, связанные с обеспечением потребителей жизненно необходимой аппаратурой и оборудованием, одновременно поддержать российских производителей, – сообщил Андрей Перчян. – Несмотря на отдельные допущенные нарушения, недостатки, основной результат – оперативная поставка критически важной продукции потребителям – был достигнут. Поставленное оборудование востребовано и используется по назначению».

Он добавил, что все оборудование, за исключением изготовленных в Китае термометров, было произведено российскими компаниями. «При этом никаких сверхприбылей поставщики не получили. Более того, поставки аппаратов ИВЛ осуществлялись по цене в два раза ниже той, которая была зафиксирована в 2020 году, и в полтора раза дешевле, чем это было в 2018 году», – рассказал аудитор СП.

В марте 2020 года Правительство РФ назначило единственным поставщиком аппаратов ИВЛ и ЭКМО концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»), а холдинг «Швабе» – единым поставщиком бесконтактных термометров, тепловизоров и установок по обеззараживанию воздуха. На закупку медизделий было выделено 7,5 млрд и 5 млрд рублей соответственно, предприятия ГК «Ростех» были обязаны поставить не менее 1% от общей суммы госзаказа, а для исполнения остальной части закупки – воспользоваться услугами субподрядчиков.

С марта по октябрь 2020 года «Ростех» поставил более 2 тысяч тепловизоров, около 7 тысяч аппаратов для обеззараживания воздуха, 9 тысяч аппаратов ИВЛ и более 100 тысяч бесконтактных инфракрасных термометров в медицинские и образовательные учреждения. Часть поставок была выполнена с помощью контрактного производства за рубежом. Так, в конце апреля 2020 года Росздравнадзор выдал ООО «Швабе-Москва» временное регудостоверение на партию из 100 тысяч бесконтактных термометров модели F01 производства китайской Shenzhen Feiyu Medical Technology. В «Ростехе» тогда пояснили, что ввезенная из КНР партия бесконтактных термометров была изготовлена по контрактному производству «по техническим характеристикам, разработанным специалистами холдинга, и в полном соответствии государственным стандартам РФ».

По состоянию на апрель 2020 года благодаря контрактам с региональными минздравами объем заказов только аппаратов ИВЛ у «Ростеха» превысил 14 млрд рублей. Структуры ГК «Ростех» стали лидерами рейтинга ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий в 2020 году по версии Аналитического центра Vademecum с общей суммой контрактов 25,6 млрд рублей.

В марте 2021 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области посчитало нарушением закона «О контрактной системе в сфере закупок» инициированное региональным Минздравом в апреле 2020 года заключение договора на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 331,4 млн рублей с единым поставщиком (АО «КРЭТ») без проведения конкурса. Как заявили в УФАС, 150-дневный срок поставки аппаратов противоречит цели заключения контракта с единственным поставщиком, а в Минздрав поступали предложения по отгрузке ИВЛ в более короткий срок от других дистрибьюторов. Аналогичные решения принимались в УФАС по Чувашской Республике и Амурской области. В АО «КРЭТ» доводы УФАС посчитали несостоятельными, сославшись на то, что контракты заключались в условиях острой потребности в аппаратах ИВЛ, при которой заказчик старался максимально обеспечить себя необходимым оборудованием.

Фото: duma.gov.ru

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