На расшифровку геномов коронавируса выделят 90 млн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 декабря на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что на увеличение объемов расшифровки геномов коронавируса будет направлено дополнительно около 90 млн рублей. Ранее выделение похожей суммы анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточняла, что средства в том числе пойдут на проведение полногеномного секвенирования штамма «омикрон». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 декабря на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что на увеличение объемов расшифровки геномов коронавируса будет направлено дополнительно около 90 млн рублей. Ранее выделение похожей суммы анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточняла, что средства в том числе пойдут на проведение полногеномного секвенирования штамма «омикрон».

Федеральные субсидии направят учреждениям, подведомственным Роспотребнадзору и Минздраву РФ. На выделенные средства будут проводиться исследования для выявления мутаций возбудителя COVID-19, которые потенциально могут влиять на эпидемический процесс, а также на течение болезни.

«Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин», – отметил Мишустин. Он также напомнил, что недавно в ЮАР был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», поэтому надо учитывать опыт других стран и быть готовыми к любому сценарию.

В конце ноября после обнаружения нового варианта коронавируса в России был сокращен срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Первые случаи заражения штаммом «омикрон» в РФ были выявлены в начале декабря. Сейчас этот штамм, по данным Роспотребнадзора, обнаружен у 41 человека.

На состоявшемся 14 декабря совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Татьяна Голикова сообщила, что в целях своевременного выявления мутаций и слежения за ситуацией из резервного фонда Правительства РФ будет выделено 89 млн рублей на проведение полногеномного секвенирования коронавируса, в том числе и штамма «омикрон».