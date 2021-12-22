ВОЗ назвала срок проведения инспекции на производстве «Спутника V» для одобрения вакцины

ВОЗ возобновила процесс рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V». Если вся необходимая информация будет получена в срок, комиссия организации будет готова провести инспекцию на производстве российской вакцины в феврале 2022 года.

Всемирная организация здравоохранения возобновила процесс рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V». Об этом сообщил директор департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Роджерио Гаспар. «Теперь есть два срока для предоставления документов: часть пакета должна быть направлена до 30 декабря, а вторая часть — до конца января», — сказал он (цитата по ТАСС).

Комиссия организации будет готова провести инспекцию на производстве российской вакцины в феврале 2022 года, если вся необходимая информация будет получена в срок, отметил Гаспар.

На прошлой неделе руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге говорил, что российская вакцина от COVID-19 может быть одобрена ВОЗ в I квартале 2022 года. В октябре представители организации говорили, что препарат может получить одобрение до конца 2021 года при подписании всех необходимых документов. При этом 14 декабря пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков признался, что Россия пока не предоставила ВОЗ необходимую для сертификации «Спутника V» документацию.

Фото: mil.ru

Ринат Васбеев

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