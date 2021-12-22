Российский дистрибьютор выиграл иск на 122 млн руб. в немецком суде из-за непоставки препаратов

Российский дистрибьютор «Мединторг» выиграл в немецком суде иск против компании Ornyx GmbH, которая в 2017 году прекратила поставки препаратов по заключенному договору. Сумма компенсации составила более 120 млн руб., но Ornyx GmbH планирует обжаловать решение суда.

Ганзейский Высший земельный суд обязал немецкую компанию Ornyx Gmbh выплатить долг российскому дистрибьютору АО «Мединторг» в размере 122,3 млн руб. (1,2 млн евро), а также проценты. Это связано с отменой поставок препаратов в 2017 году. «ФВ» ознакомился с решением суда.

В своем иске «Мединторг» требовал от Ornyx возмещения убытков в связи с неисполнением договора купли-продажи, заключенного в 2016 году.

В «Мединторге» пояснили «ФВ», что в рамках договора Ornyx GmbH должен был поставить препараты «Роватинекс», «Дементис», «Дапсон-Фатол», «Цефамадар», «Фуциталмик», «Урапидил Карино». Контракт исполнялся в течение года, а затем немецкая компания уведомила о прекращении поставок. В «Мединторге» уточнили, что 90% ущерба были связаны именно с непоставкой препарата «Роватинекс».

«Мединторг» обратился в немецкий суд в 2018 году, чтобы взыскать средства, которые потерял из-за отмены поставок. Арбитражный суд вынес решение в пользу российской компании, а Ганзейский Высший земельный суд подтвердил это решение.

Ornyx GmbH была основана в 1994 году. Согласно информации на сайте компании, ее основным направлением изначально являлась регистрация и реализация противотуберкулезных препаратов на российском рынке, а сейчас она представляет интересы более 15 компаний. Владельцами компании являются Артур Савин и Ирина Никитина. В 2017 году группа компаний Ornyx создала отдельное подразделение в России Switch-Store (ООО «Свич-Стор»), которое занимается реализацией и продвижением лекарственных препаратов. АО «Мединторг», по данным системы СПАРК, была зарегистрирована также в 1994 году. Согласно информации на сайте компании, она проводит полный комплекс услуг по регистрации и дистрибуции фармпродукции и иммунобиоло­гических препаратов.

Одной из причин прекращения поставок по договору Ornyx назвал подозрения ФАС об участии «Мединторга» в картельном сговоре для поддержания цен на торгах. Соответствующее уведомление Ornyx послал на имя генерального директора «Мединторга» Дмитрия Шаталина по электронной почте. «ФВ» ознакомился с копией письма, предоставленной российской компанией.

«В связи с тем, что со всеми нашими партнерами были подписаны антикоррупционные соглашения, данная информация была незамедлительно доведена до сведения заинтересованных лиц. На основании вышеизложенного и согласно обязательствам перед нашими поставщиками мы вынуждены прервать партнерские отношения с АО «Мединторг», — пояснил в своем письме Ornyx.

Ornyx также рассчитал сумму, которую компания должна была отдать «Мединторгу» за поставленное тогда по факту количество препарата — 35,7 тыс. евро. В «Мединторге» уточнили, что получили эти средства.

При этом, согласно информации на сайте ФАС, служба прекратила административное производство в отношении «Мединторга» в сентябре 2016 года. «Ornyx не смог предоставить немецкому суду никаких компрометирующих доказательств на этот счет. Поэтому данные аргументы не были приняты арбитрами», — заявил Шаталин.

В Ornyx в свою очередь отказались прокомментировать детали спора. В компании лишь отметили, что планируют обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

В «Мединторге» также сообщили, что не получали никаких выплат от Ornyx после вынесения судебного решения. Согласно предоставленным компанией документам, 28 января в участковом суде Нордерштедта пройдут слушания о банкротстве Ornyx. Эту информацию подтвердил и представитель Ornyx.

Маргарита Грошева

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