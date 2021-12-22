Аптекам запретят продавать лекарства поштучно

Весной 2022 года для аптек начнет действовать новый порядок отпуска лекарственных препаратов. В нем не предусмотрено деление вторичных упаковок лекарств, которое по запросу покупателей производят фармацевты. Они считают, что это вызовет волну негатива от клиентов.

1 марта 2022 года начнет действовать Приказ Минздрава России № 1093н от 24.11.2021. Этот документ заменит приказ № 403н, который допускал нарушение вторичной (потребительской) упаковки лекарства и частичный отпуск.

В новом приказе, вступающем в силу 1 марта, о возможности нарушения вторичной упаковки не сказано ничего. «Отпуск препарата осуществляется в первичной и вторичной (потребительской) упаковках, маркировка которых должна отвечать требованиям ст.46 Федерального закона № 61-ФЗ», — говорится в п.14 приказа № 1093н.

Отмену нормы по нарушению потребительской упаковки «ФВ» подтвердила исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. «Дробность упаковки сохранялась временно, до того момента, когда маркировка будет работать в полном объеме», — сказала она.

Продажу препаратов блистерами контролирующие органы смогут отследить в системе МДЛП, говорит Неволина. Это грозит аптеке предписанием, а при повторном нарушении — штрафом или приостановлением деятельности на срок до 90 дней, пояснила Неволина.

Продажа отдельных блистеров/ампул — выбор покупателей, говорит директор головного офиса сети «Гармония здоровья» Сергей Мещан. Он отрицательно относится к запрету на деление упаковки, поскольку это нарушает права потребителей.

Большинство руководителей аптечных сетей согласны с Мещаном — запрет на деление упаковок вызовет недовольство покупателей. «Крайними» в этой ситуации окажутся первостольники.

Ольга Коберник

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