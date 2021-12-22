ФАС согласовала цену на упаковки подросткового «Спутника»

ФАС согласовала и установила цены на упаковки вакцины против коронавируса «Спутник М». Стоимость упаковки в 5 доз составит чуть более 3 тыс. руб., а упаковка в 10 доз — чуть дороже 6 тыс. руб.

Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на упаковки подростковой вакцины против COVID-19 «Спутник М» в 5 и 10 доз. Их стоимость составит 3002,40 руб. и 6004,80 руб. соответственно, говорится в сообщении ФАС.

Стоиомсть одной дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») установили в размере 600,48 руб. в начале декабря. Минздрав зарегистрировал вакцину 24 ноября. Первые партии препарата «Спутник М», предназначенного для подростков, уже произведены, сейчас они проходят контроль качества.

Предельная отпускная цена на однодозную вакцину «Спутник Лайт» составляет 342,36 руб., а цена двухдозной вакцины «Спутник V» установлена в размере 866,81 руб.

Ринат Васбеев

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