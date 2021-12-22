Минздрав включил в календарь профилактических прививок вакцинацию детей от COVID-19 с 12 лет

Вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Их будут прививать добровольно, по письменному разрешению родителей. Также утвержден Национальный календарь профилактических прививок.

В Национальный календарь профилактических прививок, утвержденный Приказом Минздрава России № 1122н от 06.12.2021, вошло 19 прививок, в календарь прививок по эпидемическим показаниям ­– 24. Среди них прививка против коронавирусной инфекции. Документ размещен на портале publication.pravo.gov.ru.

Прививка от COVID-19 будет проводиться с учетом приоритетности. Так, к приоритету первого уровня, подлежащих обязательной вакцинации, отнесли следующие категории:

граждане в возрасте 60 лет и старше;

взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах;

лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

граждане, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением;

жители городов с населением миллион человек и более.

В документе отмечается, что вакцинация против коронавирусной инфекции детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно может проводиться добровольно, по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.

Вакцинация по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции взрослых граждан утверждена приказом Минздрава № 47н в феврале 2021 года. Тогда же были определены уровни приоритетности. Новым приказом вакцинация детей с 12 лет отнесена к третьему уровню приоритетности.

Елена Сидорова

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