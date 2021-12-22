«Доктис» и «Ифарма» разработают платформу для цифровизации клинических исследований лекарств

Телемедицинский сервис «Доктис» закрыл сделку по приобретению у ГК «Химрар» 51% в контрактно-исследовательской компании «Ифарма», которая проводит исследования для Центра им. Гамалеи. Сумму сделки стороны не разглашают.

«Доктис» и «Ифарма» вместе планируют разработать платформу для цифровизации клинических испытаний лекарств, пишет газета «Ведомости». Платформа будет включать мобильное приложение для участников исследований. В нее будет вноситься информация о самочувствии, симптомах, реакциях на лекарства, которую можно будет оперативно анализировать. Доступ к системе будут иметь также и контрольно-надзорные органы, которые в онлайн-режиме смогут наблюдать за исследованием, статистикой и нарушениями. Ожидается, что прототип платформы будет готов к лету 2022 года, рассказал генеральный директор «Доктис» Сергей Лежнин.

По его словам, цифровизация устранит субъективизм и человеческий фактор при проведении исследований, а также ускорит и удешевит многие процедуры за счет анализа данных с помощью искусственного интеллекта.

О том, что сервис «Доктис» намерен выйти на рынок клинических исследований фармпрепаратов, сообщалось в ноябре. Тогда компания получила разрешение ФАС на приобретение контролирующей доли в контрактно-исследовательской компании «Ифарма». Тогда говорилось, что телемедицинский сервис не рассматривает сделку как чисто финансовую инвестицию — речь об объединении команд и компетенций.

«Ифарма» создана в 2012 году. Компания провела уже более 150 клинических исследований в различных терапевтических областях. В частности, в 2020 г. компания провела 10 испытаний препаратов-кандидатов для лечения и профилактики коронавируса, в том числе вакцины «Спутник V» в Белоруссии.

Сервис онлайн-консультаций врачей и медсопровождения пациентов «Доктис» основан в 2016 году основным владельцем группы «Мать и дитя» Марком Курцером. Сейчас к платформе подключены 95 тыс. врачей по 131 специализации. У компании, по собственным данным, более 600 тыс. застрахованных по программам ДМС пользователей.

pharmvestnik