Полиция подозревает частную клинику в использовании томографа неизвестного происхождения

Внимание полиции привлек томограф, установленный в частной клинике в Туапсе. Сотрудникам МВД не удалось установить происхождение медизделия, и они подозревают, что томограф был поставлен через «серый» рынок. В клинике проводят проверку совместно с сотрудниками Росздравнадзора.

Сотрудники полиции подозревают, что частная клиника в Туапсе использует бывший в употреблении томограф. Им не удалось установить происхождение оборудования. На корпусе отсутствовал серийный номер изделия, сообщил источник «ФВ», близкий к правоохранительным органам. К тому же не совпадает название томографа с данными, которые предоставил поставщик изделия в ответ на запрос.

При этом оказалось, что у клиники есть право на проведение медицинской деятельности только в одном филиале, а второй адрес, по которому установлен томограф, отсутствует в лицензии.

В пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения подтвердили «ФВ», что МВД проводит проверку в клинике вместе с сотрудниками Росздравнадзора.

Маргарита Грошева

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