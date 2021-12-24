«Ирвин» планирует локализовать в России производство перорального препарата от СМА

Фармкомпания «Ирвин» (входит в ГК «Фармэко»), являющаяся поставщиком перорального препарата Эврисди (рисдиплам) для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА), ведет переговоры о его производстве в России со швейцарской компанией Roche – разработчиком лекарственного средства. Об этом сообщила «Медуза» (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Фармкомпания «Ирвин» (входит в ГК «Фармэко»), являющаяся поставщиком перорального препарата Эврисди (рисдиплам) для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА), ведет переговоры о его производстве в России со швейцарской компанией Roche – разработчиком лекарственного средства. Об этом сообщила «Медуза» (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

О том, что «Ирвин» может стать производителем рисдиплама в России, изданию рассказал источник, близкий к руководству этой фармкомпании. Представитель Roche сообщил «Медузе», что Roche рассматривает возможность локализации производства Эврисди в России, но подробностей не раскрыл.

Vademecum обратился в компанию «Ирвин» с просьбой подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию, но там рекомендовали связаться с Roche. Представитель пресс-службы Roche в России сообщил Vademecum, что, учитывая высокую социальную значимость заболевания и стремление Roche повысить доступность препаратов для лечения СМА для российских пациентов, компания изучает различные возможности локализации производства Эврисди в России. Также в Roche отметили, что о конкретном решении будет объявлено, как только оно будет принято.

В августе 2021 года комиссия Минздрава РФ рекомендовала Эврисди ко включению в перечень ЖНВЛП.

Эврисди зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года попечительский совет благотворительного фонда «Круг добра» утвердил три препарата для терапии СМА, которые будут закупаться за счет организации: Эврисди, Спинраза (нусинерсен) от Biogen и Janssen, а также недавно зарегистрированная в РФ Золгенсма (онасемноген абепарвовек) от Novartis.

Согласно порталу госзакупок, в 2021 году только компания «Ирвин» выиграла аукционы на поставку рисдиплама для подопечных «Круга добра». Общая стоимость контрактов, заключенных с января по октябрь, составила 6,5 млрд рублей.