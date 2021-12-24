Правительство выделит 90 млн рублей на расшифровку геномов коронавируса

Правительство направит 90 млн руб. на проведение исследований для выявления мутаций возбудителя COVID-19. Эта информация нужна при создании вакцин и для оценки эффективности существующих ПЦР-систем.

На увеличение объемов секвенирования геномов коронавируса правительство направит 90 млн руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что с появлением нового варианта коронавируса «Омикрон» надо быть готовыми к любому сценарию и учитывать опыт других стран.

«В этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 млн рублей. Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин», – отметил Мишустин.

Федеральные субсидии направят учреждениям, подведомственным Роспотребнадзору и Минздраву. На эти деньги будут проведены дополнительные исследования для выявления мутаций возбудителя COVID-19.

В марте правительство утвердило порядок предоставления данных о новых штаммах коронавируса. Теперь федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, должны направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в ЦНИИ эпидемиологии в течение суток с момента их получения.

ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор. На основании этих данных, к примеру, при выявлении новых вариантов коронавируса, ведомство будет проводить оценку эпидемиологической ситуации и принимать решение об организации проведения профилактических мероприятий.

В июне «ФВ» писал о создании в России Национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ эпидемиологии. Ее платформа при необходимости может быть использована как база для мониторинга за другими инфекциями.

Елена Сидорова

pharmvestnik