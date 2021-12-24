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ФАС разъяснила порядок формирования документации на закупку этанерцепта

При закупке иммунодепрессанта с МНН этанерцепт для детей младше 12 лет и массой тела меньше 62,5 кг нельзя объединять в один лот препараты в различных лекарственных формах, а для взрослых можно, считают в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба разъяснила порядок формирования документации на закупку лекарственных препаратов с МНН этанерцепт.

На территории России в рамках МНН этанерцепт в лекарственной форме «раствор для подкожного введения» зарегистрировано три лекарственных препарата, а в лекарственной форме «лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения» – два.

Лиофилизаты перед применением требуют предварительного разведения растворителем, соответственно в организм человека вводится не лиофилизат, а раствор. Таким образом, способ применения всех лекарственных препаратов в рамках МНН этанерцепт предполагает подкожное введение раствора.

ФАС поясняет, что при закупке этанерцепта по одним и тем же показаниям к применению, при одинаковом пути введения в лекарственной форме «лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения» недопустимо не указывать возможности поставки препаратов с эквивалентной лекарственной формой «раствор для подкожного введения».

Исключением являются закупки этого лекарства для детей младше 12 лет и массой тела меньше 62,5 кг. В этом случае необходимо выделять в отдельный лот этанерцепт в лекарственной форме «лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения».

Елена Сидорова
pharmvestnik

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23 декабря, 2021 | Просмотров: 142