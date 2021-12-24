Росздравнадзор отозвал серию препарата для повышения потенции из-за подозрения в подделке

Компания Eli Lilly решила изъять из обращения серию препарата «Сиалис» для лечения эректильной дисфункции из-за сомнения в его подлинности. Ранее сообщалось о приостановлении реализации этой серии.

Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарств письмо, в котором сообщает о решении ООО «Лилли Фарма» изъять из обращения препарат «Сиалис, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг 14 шт., блистеры (2), пачки картонные» серии D125915, вызвавщий сомнение в подлинности.

В начале ноября «ФВ» писал, что компания «Лилли Фарма» сообщила надзорному органу о сомнениях в подлинности препарата «Сиалис», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг № 28, блистеры, пачки картонные, серия D125915, «Лилли дель Карибе, Инк.», Пуэрто-Рико. На время расследования Росздравнадзор приостановил обращение этой серии средства для повышения потенции.

Росздравнадзор предлагает «Лилли Фарма» предоставить сведения об изъятии из обращения указанной серии лекарственного препарата.

Территориальным органам Росздравнадзора поручено обеспечить контроль за изъятием этой серии из обращения.

Елена Сидорова

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