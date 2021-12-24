«Коалиция по готовности к лечению» попросила Мишустина ускорить обновление перечня ЖНВЛП

Организация «Коалиция по готовности к лечению» обратилась к председателю правительства с просьбой ускорить принятие распоряжения о перечне ЖНВЛП на 2022 год. В обращении говорится, что в некоторых регионах власти одобрили выписку рекомендованных к включению в ЖНВЛП лекарств, так как уверены, что с 1 января 2022 года препараты будут закупаться на федеральном уровне. Однако распоряжение еще не подписано.

«Коалиция по готовности к лечению» направила в правительство обращение к председателю Михаилу Мишустину с просьбой ускорить подписание распоряжения о лекарственных перечнях на 2022 год. «ФВ» ознакомился с текстом письма. Организация представляет собой движение людей, объединенных целью добиться всеобщего доступа к препаратам для лечения ВИЧ и сопутствующих заболеваний, в первую очередь туберкулеза и гепатита С.

В Коалиции обратили внимание, что проект распоряжения правительства об изменениях в перечень ЖНВЛП, списка лекарств по программе 14 ВЗН и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, опубликован еще в августе 2021 года. В нем указаны 22 новых МНН, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и гепатита (позже комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рекомендовала включить еще два МНН, прим. «ФВ»).

Распоряжение должно вступить в силу с 1 января 2022 года. Но по состоянию на 22 декабря 2021 года документ не подписан.

По имеющейся у организации информации, в 2021 году субъекты России включили новые препараты в заявки на централизованную поставку на 2022 год. «Кроме того, некоторые регионы начали закупать данные препараты и назначать их пациентам, будучи уверенными, что 1 января 2022 года препараты войдут в перечень ЖНВЛП и будут закуплены за средства федерального бюджета», – говорится в обращении.

Если не будет централизованных закупок, то регионам придется закупать новые лекарства самим, как полагают пациенты, это «ляжет тяжким бременем на региональные бюджеты, многие из которых не смогут обеспечить необходимый объем данных препаратов, а значит лечащие врачи будут вынуждены переводить пациентов на другие схемы лечения, что негативно скажется на эффективности лечения и приверженности пациентов лечению».

Как подсчитал «ФВ», последние три года задержки до второй половины декабря не было. В прошлом году председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ об обновлении ЖНВЛП в конце ноября, в 2019 году – в октябре, в 2018-м – 10 декабря.

За время создания ЖНВЛП список не обновлялся только однажды – в 2017 году, несмотря на то, что комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рекомендовала включить в список ЖНВЛП 20 новых МНН.

В течение 2017 года власти пересмотрели подход к расширению перечней. В правилах по их формированию для высокозатратных нозологий появилась поправка о том, что список закупаемых федеральным центром лекарств по программе ВЗН может быть расширен, только если новый препарат не увеличит заложенное на программу финансирование. Тогда же президент Владимир Путин поручил пересмотреть цены на ЖНВЛП. Поручение в итоге вылилось в глобальную перерегистрацию цен, завершившуюся в 2020 году.

Елена Калиновская

pharmvestnik